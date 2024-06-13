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ディオール　キャップ　KAWS　コラボ　BEE　ロゴ　コットン　レザー　黒　帽子
商品番号 S66460964183
商品名

ディオール　キャップ　KAWS　コラボ　BEE　ロゴ　コットン　レザー　黒　帽子
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムChristianDIOR　クリスチャンディオール　キャップ　KAWS　カウズ　コラボ　BEE　ハチ　蜂　ロゴ　コットン　レザー　黒　ブラック　帽子　ディオールオム○サイズSサイズ高さ15cm幅26cmマチ20cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態若干の色褪せはございますがあまり目立ちませんのでまだまだお使いいただけると思います！○カラーブラック　黒○素材表地　コットン100%裏地　キュプラ100%別布　羊革100%トリミング　コットン60%　　　　　　アセテート40%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。JN13ACKB02332
http://narcologia.ru/goods/plaque636407.html
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