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goro's ゴローズ 角型小銭入れ フラワーコンチョカスタム
商品番号 E19693343490
商品名

goro's ゴローズ 角型小銭入れ フラワーコンチョカスタム
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 40,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デルタワンにて新品購入:角型小銭入れ(赤茶)に中古購入:K18付フラワーコンチョをカスタムしてもらった品物になります。デルタワンのギャランティもお付け致します。週一回以下の使用頻度ですので超美品です。この機会に是非ご検討下さい。カラー:赤茶サイズ:横11㎝縦9㎝マチ2.5㎝すり替え防止のため、NC/NRをご理解頂ける方のみご購入下さい。
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