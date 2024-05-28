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ｈｉｄｅ　サイコベア　Ｔシャツ　２ＸＬ　ＸＸＬ　【ｈｉｄｅ ＭＵＳＥＵＭ】　新品
商品番号 S97853637122
商品名

ｈｉｄｅ　サイコベア　Ｔシャツ　２ＸＬ　ＸＸＬ　【ｈｉｄｅ ＭＵＳＥＵＭ】　新品
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ｈｉｄｅ　ヒデｈｉｄｅＭＵＳＥＵＭヒデミュージアムサイコベア　オレンジＴシャツ２ＸＬ　バックプリントあり新品未使用・未開封ですが、経年劣化の為ふう止めしてあるテープの粘着力が弱まりはがれています。広げてみた事はありませんが、バックプリントがあります。オシャレで可愛いサイコベアのＴシャツです。レディースでもメンズでも着用できる２ＸＬサイズ折りたたんだり、圧縮しての発送となります。■お値下げ不可です　ごめんなさい他にも、ｈｉｄｅファスナーケースｈｉｄｅフードタオルｈｉｄｅトートバッグｈｉｄｅタオルを出品してます。
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