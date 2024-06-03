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栃木レザー　コンパクトウォレット池之端銀革店 × Iru　ブラック
商品番号 O95468599866
商品名

栃木レザー　コンパクトウォレット池之端銀革店 × Iru　ブラック
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入から2週間使用しましたが、別の財布を購入したため出品します。目立った傷などはございませんが少しの期間使用しているため、少しの擦れがある箇所がありますので写真でご確認くださいご質問、お値段交渉等がございましたらお気軽にお申し出ください。定価17600円カラー···ブラック財布形···三つ折り【Iru×IKENOHATAGINKAWATEN】PUEBLOLEATHERCOMPACTWALLET
http://narcologia.ru/goods/enquire692789.html
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