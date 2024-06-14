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【スタジアム限定販売】松田天馬 京都サンガ 直筆サインカード トレカ Jリーグ
商品番号 D86539794898
商品名

【スタジアム限定販売】松田天馬 京都サンガ 直筆サインカード トレカ Jリーグ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,276 円
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商品詳細

スリーブとプラスチックケースに入れて保管しています。OPP袋に入れ、厚紙補強をして発送します。湘南ベルマーレ
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