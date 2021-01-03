【新品未使用、値下げ】シャンボールセリエ　スエードベルト　ブラウン

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商品詳細
#yuppi_メンズアイテムはこちらシャンボールセリエのブラウンスエードベルトです。新品未使用になります。コンディションは写真をご覧ください。ビジネス、カジュアルでも使っていただける上質なベルトです。スエードの靴を履かれる際にお使いくださいませ。・カラー…ブラウン・サイズ…95全長 約112cm（バックル含め）最長 約100cm（バックルピンから最長穴まで）最短 約90ｃｍ（バックルピンから最短穴まで）幅 約3cm・参考定価：29,700円シャンボールセリエやラルディーニのスエードベルト、ピーティーゼロウーノ、ジャブスアルキヴィオやソリードのスラックスを出品しております。#yuppi_メンズアイテムはこちらタリアトーレ、ラルディーニ、ボリオリ、イザイア、チルコロ、LBM、ベルベスト、スティレラティーノ、デペトリロ、シビリア、ジェルマーノ、インコテックス、ベルウィッチ、ピーティーゼロウーノ、ジーティーアーなどのスーツやスラックスをお持ちの方いかがでしょうか。
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