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【新品未使用、値下げ】シャンボールセリエ　スエードベルト　ブラウン
商品番号 A80738199078
商品名

【新品未使用、値下げ】シャンボールセリエ　スエードベルト　ブラウン
ブランド名 シセイ
特別価格 税込 7,779 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#yuppi_メンズアイテムはこちらシャンボールセリエのブラウンスエードベルトです。新品未使用になります。コンディションは写真をご覧ください。ビジネス、カジュアルでも使っていただける上質なベルトです。スエードの靴を履かれる際にお使いくださいませ。・カラー…ブラウン・サイズ…95全長　約112cm（バックル含め）最長　約100cm（バックルピンから最長穴まで）最短　約90ｃｍ（バックルピンから最短穴まで）幅　約3cm・参考定価：29,700円シャンボールセリエやラルディーニのスエードベルト、ピーティーゼロウーノ、ジャブスアルキヴィオやソリードのスラックスを出品しております。#yuppi_メンズアイテムはこちらタリアトーレ、ラルディーニ、ボリオリ、イザイア、チルコロ、LBM、ベルベスト、スティレラティーノ、デペトリロ、シビリア、ジェルマーノ、インコテックス、ベルウィッチ、ピーティーゼロウーノ、ジーティーアーなどのスーツやスラックスをお持ちの方いかがでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/flight523628.html
http://narcologia.ru/goods/procurement198333.html
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