【stussy × NEWERA】AUTHENTIC CAP \

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【最新】【完売モデル】【stussy×NEWERA】【新品未使用品】【supreme購入】商品 ：StussyAUTHENTICNEWERACAP\"LAVENDER\"サイズ：73/8購入先：stussy直営店状態 ：新品未使用品、試着無しスタイルコード：不明2023/6/17にリリースされたNEWERAとのコラボモデルです。レギュラーモデルの新色になります。トップにstussyロゴが刺繍されたシンプルなデザインです。本品はラベンダーカラーの為、何とでも合わせやすいカラーかと思います。併せて、爽やかな印象のあるアイテムですので今からのシーズンにも使いやすいキャップです。サイズの合う段ボールで梱包し発送致します。ショップ紙袋をお付けします。※紙袋はたたんで同封します。即購入したい！でも価格が…という方！価格のご相談お聞きします！！※但し、対応しかねることもございます。 フォロワー様優遇致します。 返答にお時間を要することもございます。 ご了承下さい。本品以外にも多数出品しております。是非そちらもご覧下さい。イイね、フォローもお待ちしております。#出品商品一覧はコチラ#スニーカーの一覧はコチラ#NEWERA#stussy#NIKE#ナイキ#AirForce1#エアフォース1#AirJordan#エアジョーダン#asics#アシックス#GelSonoma#ゲルソノマ#GelNYC#GelLyteIII#ゲルライト#Blazer#ブレイザー#DUNK#ダンク#Mid#LOW#HIGH#supreme#OffWhite#sacai#TravisScott#AMaManiere#Union#SNKRS#NIKEcom#SnkrDunk#atmos#undefeated#ABCmart#SNS#abc_snkrs_dunk#胸熱