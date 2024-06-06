アダムエロペ×ザ・イノウエブラザーズ マフラー ブラック

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アダムエロペとザ・イノウエブラザーズのダブルネームのマフラーです。カラーはブラックになります。昨年末にZOZOTOWNで購入し、今年の2月くらいまで着用しておりました。目立った傷や汚れもないので美品の部類に入るかと存じますが、あくまで中古品となりますので、その点のみご了承いただけるかたのみ、購入いただきますようお願いいたします。#アダムエロペ#イノウエブラザーズ柄・デザイン···無地カラー···ブラック