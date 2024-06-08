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正規新品 ニューエラ 59FIFTY サイズ7 3/8 58.7cm
商品番号 C19532696058
商品名

正規新品 ニューエラ 59FIFTY サイズ7 3/8 58.7cm
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の箱は撮影用で付属しません。ロサンゼルス◦エンゼルスの海外別注品です。日本では流通していないレアなキャップです。この機会にいかがでしょうか？他にもニューエラのキャップを複数出品していますので、ご覧ください。※複数購入いただくと、送料分をお値引きできます。カラー···ネイビー形···ベースボール
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