COACHハンドバック

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商品詳細
coachのハンドバッグでカラーはブラックです。●サイズ：縦幅14cm横幅21cmマチ5cm●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman288856.html
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