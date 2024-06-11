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ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ 水玉 デザイン シルク ネクタイ
商品番号 B37256485071
商品名

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ 水玉 デザイン シルク ネクタイ
ブランド名 イッセイミヤケ
特別価格 税込 1,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

∝brandISSEYMIYAKEイッセイミヤケ∝colorグレー×ベージュ∝materialシルク100%∝condition使用感があります。シワがあります。表に複数汚れがあります。大剣裏に汚れ、傷があります。∝size画像のご参照をお願い致します。(大剣幅)∝お得な割引●フォロー割10%off。※1100円以上の場合になります。●セット割2〜4点で500円引き。5点以上で1000円引き。※合計金額が3000円以上の場合になります。フォロー割+セット割の併用は可能です。ご希望の割引をコメントを宜しくお願い致します。※購入後の割引は出来かねますので、ご注意ください。⭐️是非フォロー宜しくお願い致します。ビジネスフォーマル入学式入学卒業式入社式結婚式成人式誕生日パーティーイベント新卒父の日誕生日プレゼント結婚式二次会2次会カジュアル普段着などで着用していただける商品になります(*´-`)∝注意事項▪️USED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ、匂い等はご了承ください。神経質な方、新品同様を好まれる方はご購入をご遠慮くださいませ。目立つものに関しましては、写真を撮るように心がけていきます。▪️環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。▪️購入商品到着後に、『思っていたものと違った』等の理不尽な理由での返品はお受け出来かねます。▪️発送の際、コンパクトに梱包しての発送になりシワはご了承くださいませ。TG064
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