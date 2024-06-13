エア・ジョーダン キャップ ヴィンテージ

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商品詳細
シカゴ・ブルズ黄金期を支えたエア・ジョーダンのヴィンテージ・キャップです。コレクターズアイテムですので、是非ご検討ください。新品・未使用、タグ付きですが、四半世紀前のモデルですので、デッドストックに十分なご理解を頂ける方にお願いいたします。NC・NRでお願いいたします。#エアジョーダン#マイケルジョーダン#ナイキ#NIKE#nike#NBA#ジャンプマン#バスケットボール
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