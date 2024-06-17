Jean Paul GAULTIER 財布

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商品詳細
カラー···シルバー財布形···二つ折りJeanPaulGAULTIERジャンポールゴルティエの龍の折りたたみ財布です。購入後1度使用して以来暗所にて丁寧に保管しておりましたためかなりの美品です。※神経質な方は御購入をお控え下さい。
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