クロムハーツ トラッカー キャップ カモフラ

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商品詳細
正規品札幌ユナイテッドアローズクロムハーツ直営店購入。フリーサイズ目立つ汚れ無いです。5回程度被りクローゼットにハンガーにかけてました。シルバー部分は磨いてません。磨けば光ります。レア商品コットン✖️ポリエステル素材···コットン
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