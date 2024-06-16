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クロムハーツ トラッカー キャップ カモフラ
商品番号 K16837298053
商品名

クロムハーツ トラッカー キャップ カモフラ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 11,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品札幌ユナイテッドアローズクロムハーツ直営店購入。フリーサイズ目立つ汚れ無いです。5回程度被りクローゼットにハンガーにかけてました。シルバー部分は磨いてません。磨けば光ります。レア商品コットン✖️ポリエステル素材···コットン
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