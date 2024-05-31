CHROME HEARTS / クロムハーツ　トラッカー　メッシュキャップ

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商品詳細
--------------------------------------------------------------------------※※※大幅値下げはお断りしております※※※(他サイトでも販売してますので、お早めにご検討頂きます様、よろしくお願い致します。)--------------------------------------------------------------------------●ブランド：CHROMEHEARTS/クロムハーツ●SIZE：53-60㎝●商品説明：やや使用感とブランドタグは文字スレありますが、汗ジミや目立つ汚れ等は見受けられません。●状態ランク：B●COLOR：ブラック●素材：メッシュ●付属品：無●参考価格：-●状態ランク表◇N新品未使用のお品物◇S数回程度の使用、非常に綺麗な未使用に近い状態のお品物◇A使用はしているが、良い状態のお品物◇B使用感はあるが、一般的に使用に問題のない状態のお品物◇C使用感があり傷や汚れのあるお品物◇D目立つ使用感やダメージがあり、使用に支障がある状態、リメイク前提のお品物※あくまでUSED商品となります。※なるべく、商品状態に関しまして、きちんと写真や説明をしていますが、携帯の画質では全ての状態を事細かくお伝えする事は出来ないので、神経質な方はご遠慮下さい。【取り扱いブランド】#HERMES#CELINE#GUCCI#BURBERRY#ETRO#COACH#ChristianDior#dunhill#Ferragamo#GIORGIOARMANI#EMPORIOARMANI#BVLGARI#FENDI#PRADA#Cartier#PaulSmith#CHANEL#milaschon#LOEWE#GIVENCHY#VERSACE#LANVIN#JeanPaulGAULTIER#YVESSAINTLAURENT#VivienneWestwood
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