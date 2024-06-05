Stone island 5パネルキャップ　ストーンアイランド

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商品詳細
ストーンアイランドのナイロン5パネルキャップです。フリーサイズなのでつけやすいです。［以下商品説明］マイクロリップストップ織りで作られ、玉虫色のメタリックな見た目に仕上げた三裂ナイロン製の5パネルキャップです。インサートは光沢のないナイロン製です。通気孔があります。ベルト部分はナイロン製で、バックルで開閉します。前面にStoneIslandのブランドロゴであるコンパスのパッチが付いています。素材···ナイロンキャップ5パネル
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