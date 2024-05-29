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【美品】シャネル　CHANEL ネクタイ　イタリア製
商品番号 T91581495598
商品名

【美品】シャネル　CHANEL ネクタイ　イタリア製
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ブランドCHANELイタリア製☆サイズ全長:140cm先端:10cm素人採寸なため誤差はご了承ください☆カラーネイビー☆素材シルク100%USED品になりますクリーニング済み■購入店舗ネットブランド品販売店購入先のブランド品取扱店にて鑑定済みの商品となります。出品物に関して全て正規品であることを保証致します。シルクのつるりとシルキーで手触りがよくリズミカルに入った柄が飽きがきにくく若々しい印象ですベーシックで普段使いしやすいと思いますご質問はお気軽にどうぞ^^他のブランドアパレルやネクタイは↓からご覧ください#しほの至福の服　#しほのブランド　目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します＊忠実に再現出来るよう撮影していますが、画面環境によっては実物と画像の色合い・質感が異なる場合があるのでご了承の上ご購入ください。※即購入可ビジネスカジュアルパーティにいかがでしょうか？カラー···グレー柄・デザイン···ドット
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