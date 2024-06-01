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ナイキ テイルウィンド79 ストレンジャー シングス
商品番号 Y63934338523
商品名

ナイキ テイルウィンド79 ストレンジャー シングス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

箱はありません。ストレンジャーシングス×NIKE購入後1度だけ着用しました。かなり綺麗なのでまだまだ使用して頂けると思います。あくまでも中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。
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