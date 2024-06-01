★再値下げ★Porter 三つ折り財布 CAPSULE 555-06439 bk

★Porter三つ折り財布CAPSULE555-06439blacksize：横13.5×縦9.5×マチ2cmメイン素材:ナイロン表地:ナイロン留め具の種類:ファスナー,面ファスナー横13.5×縦9.5×マチ2cm表:ナイロンタフタ（シレー加工 PVC加工 綿ボンディング）裏:210Dナイロンツイル（ウレタンコーティング）約85g＊外箱は有りませんポーターの三つ折り財布です。小さいながら、工夫の機能が盛りだくさんです。札入れのポケットの横にはWファスナーのレシート入れが施され、財布を開けて、１層目にはコインポケットが有り、カードポケットも５つ施されており、入れ方を工夫すればかなりの枚数のカードを納めることができます。ウォレットリーシュも付けられ、使い勝手は大変良いです。素材のナイロンもスムーズながら強度の高さを感じます。外枠の縫いもしっかりとしており、おそらくケツポケの頻繁な出し入れにも、充分強さを見せてくれると思います。４月の末の購入以来、ヘビーローテーションで使ってましたが、目立った汚れ、痛みはありません。まだまだお使い頂けます。良いブランドの機能性に溢れた財布、お安く如何でしょうか？よろしくお願いします。



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