ドラえもん × ポーター 50周年 バンダナ　2枚セット

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商品詳細
「ドラえもん」の50周年を記念して製作されたポーターオリジナルのバンダナです。オレンジとネイビーの2枚セット。染色:抜染 (オーバープリントにはない柔らかな仕上がりが特徴で、使うほどに色が抜けビンテージのような独特の風合いをお楽しみいただくことができます)
http://narcologia.ru/goods/composite87754.html
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