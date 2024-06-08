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535★ DOLCE\u0026GABBANA レザー ベルト 革ベルト ブラック 5穴
商品番号 Q90648246928
商品名

535★ DOLCE\u0026GABBANA レザー ベルト 革ベルト ブラック 5穴
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ\u0026ガッバーナイタリア製申し訳ございませんが沖縄、離島のご住所の方とはお取引をお断りしております。ご了承ください。簡易包装となります。A4封筒に入るサイズの薄いお品(Tシャツなど)は、厚みを抑えるため封筒に直接お品をお入れ致します。ご了承頂ける方のみご購入下さい。格安出品になりますので、この機会にご購入下さい。様々なお品を随時出品していきますので、是非いいねお願い致します。＊違う場所でも販売しているため、すれ違いで商品をご用意出来ない場合があります。その際はご了承願います。自己紹介(プロフィール)の必読お願い致します。サイズ長さ(バックルの先端からベルトの先端まで)=90.5ベルト穴最小から最大まで(バックルの先端から)=70.5-80.5ベルト穴の間隔=2幅=2.5(cm)素人、平置き採寸となりますので若干の誤差はご了承下さい。当店商品簡単検索↓↓↓#s9出品中#s9小物にて多数出品中です。ハッシュタグを入れられていないお品もあります。キーワードを入れてスペースを空けてsecと入力して下さい例）ブランド名secミリタリーsecという感じに入力して頂きましたら、ある程度見易くなると思います
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