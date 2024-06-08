WTAPS 22ss T-7 02 CAP ディセンダント キャンプ ジェット

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商品詳細
BRAND:■WTAPSSTYLENO.■221HCDT-HT11AKA:■T-702/CAP/NYCO.WEATHERSPEC:■CAP/COTTON.TWILLCOLOR:■BLACKブラック 黒QUAL.■COTTON70%,NYLON30%SIZE:■03LARGEコットンナイロン混紡のウェザー生地を使用したキャンプキャップ。フロントパネルと両サイドパネルにプリントモチーフ。背面に内蔵されたドローコードでフィットの調節が可能。自身で正規店購入です。保存袋、白タグつけます。※タバコやアイコス等吸っておりません※ペットは飼っていません※香水やお香など匂いの強いものは使っておりません。#ネイバーフッド#シュプリーム#アンダーカバー#fragment#ジャングル#ニューエラ#humanmade#stussy
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