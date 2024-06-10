ビビアン ウエスト ウッド長財布

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カラー···キャメルヴィヴィアンのエンベロープ長財布です。状態は良いと思いますが、新品のような完璧をお求めの方はお控えください。出来るだけ実物に近い色て写真を撮っているつもりですが、パソコンや環境によって色の見え方が違って見える場合があります。商品説明イタリア産のショルダー革にエンボスされたアドレスは、ロンドンのコンデュイットストリートに存在するVivienneWestwood旗艦店。右上には切手と消印が表現され、日付はエイプリルフールと遊び心も覗かせます。背側のシーリングスタンプを模したデザインや、内装のカード段のカットなど、まさにENVELOPE（封筒）を再現したシリーズです。プレゼントにもおススメのラグジュアリーな長財布。カードも多数収納でき、機能性にも優れています。仕様札入：1箇所／小銭入：1層／カード入：14枚分／ポケット：内側4つ、外側1つ定価34,100円