西川COOL SLEEPキャンペーン　2023 第３弾　オリジナルマルチケース

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商品詳細
西川COOLSLEEPキャンペーン2023第３弾オリジナルマルチケース５種類セット新品、未開封です。※水濡れ防止と厚紙補強をして発送させて頂きます。※新品、未使用品ですが、初期のスレ等、ご理解頂ける方よろしくお願い致します。#moay西川キャンペーン他にも羽生結弦選手コラボ商品出品してますので、よかったらご覧ください。#moay雪肌精みやび#羽生結弦選手 #西川キャンペーン#マルチケース#羽生結弦#羽生結弦西川#羽生結弦西川COOL
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