90s USA製 デッドストック ハーレーダビッドソン

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超希少なデッドストックのハーレーダビッドソンのTシャツです。このような状態で現存する物は他にまず無いと思います。撮影のため開封したのみ未着用 MadeinUSA肩幅:約53cm身幅:約58cm着丈:約78cmグラフィックデザイン90s、80s、70s、ビンテージ