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美品 Ground Y × 攻殻機動隊 × NEWERA コラボ Tシャツ 5
商品番号 W29622148817
商品名

美品 Ground Y × 攻殻機動隊 × NEWERA コラボ Tシャツ 5
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GroundY×GHOSTINTHESHELL×NEWERAトリプルコラボTシャツサイズはXLとなります。■色■　ブラック■商品状態■使用感ほとんどなく綺麗な状態です。■サイズ■表記サイズ　5(XL)肩幅53cm身幅57cm袖丈21cm着丈70cm攻殻機動隊GHOSTINTHESHELLヨウジヤマモトyohjiyamamoto柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/procurement264333.html
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