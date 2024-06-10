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ドルチェ\u0026ガッバーナ シルバースタッズロゴベルト メンズ●サイズ：ベルトサイズ 90cm36inch幅約3.8cm長さ約104cm(バックルを含めて)バックルピン〜最大穴まで93cmバックルピン〜最小穴まで83cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：本革●色：ブラック●付属品:なし●状態：長期自宅保管品のため、バックル裏側部分にくすみがみられます。ベルト革部分に使用感はありませんが、全体的に保管による傷がございます。●その他、注意事項：長期自宅保管品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。