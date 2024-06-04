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Errico Formicola エリッコ フォル ミコラ　メンズネクタイ
商品番号 K28126037814
商品名

Errico Formicola エリッコ フォル ミコラ　メンズネクタイ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　大剣幅　約8cm全長　　約146cm素人が測っております。多少ずれがあるかと思います。ご了承下さい。素材シルク　53%コットン　47%中古品とご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。少し、汚れございます。
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