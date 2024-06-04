Errico Formicola エリッコ フォル ミコラ　メンズネクタイ

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商品詳細
サイズ 大剣幅 約8cm全長 約146cm素人が測っております。多少ずれがあるかと思います。ご了承下さい。素材シルク 53%コットン 47%中古品とご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。少し、汚れございます。
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