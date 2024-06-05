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1点　新品　ポロラルフローレン メンズ　二つ折り財布　エンボスド　黒
商品番号 A99095044693
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1点　新品　ポロラルフローレン メンズ　二つ折り財布　エンボスド　黒
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★出張中の為、次回商品発送は10月13日になります。御理解ある方のみ購入をお願い致します★2023年　新作　新品　ラルフローレン　財布　二つ折り　ウォレットカラー：ブラック素材：レザー裏表ポニーエンボスド札入れ×2カードポケット×8フリーポケット×2小銭入れはありません。先月アメリカミシガン州ラルフローレンファクトリーストアにて購入した本物です。購入の際には状態の良い物を選んでおりますが、わずかな傷等がある場合がございます。御理解いただける方のみ購入をお願い致します。財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/sucrose736940.html
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