1点　新品　ポロラルフローレン メンズ　二つ折り財布　エンボスド　黒

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★出張中の為、次回商品発送は10月13日になります。御理解ある方のみ購入をお願い致します★2023年 新作 新品 ラルフローレン 財布 二つ折り ウォレットカラー：ブラック素材：レザー裏表ポニーエンボスド札入れ×2カードポケット×8フリーポケット×2小銭入れはありません。先月アメリカミシガン州ラルフローレンファクトリーストアにて購入した本物です。購入の際には状態の良い物を選んでおりますが、わずかな傷等がある場合がございます。御理解いただける方のみ購入をお願い致します。財布形···二つ折り