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【Broad Vintage】USA製 スタッズベルト 本革 ブラック
商品番号 P15880121415
商品名

【Broad Vintage】USA製 スタッズベルト 本革 ブラック
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

(23BG0116)□当ショップの小物一覧はこちら　　　↓↓↓#broad_accessory☑️ブランドunknown☑️説明☑️カラーブラック☑️サイズ表記サイズM全長:約103cm幅:約3cm一つ目の穴まで:約83.5cm端の穴まで:約95cm穴の間隔:約2cmバックル部分縦:約4cm横:約4cm※手作業による採寸のため誤差が生じる場合がございます。☑️コンディションB☑️素材レザー☑️フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。フォロー登録してコメントするだけで〜¥4999¥200割引¥5000〜¥9999¥300割引¥10000〜¥500割引とさせていただきます。☑️セット割2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額からさらに1000円割引させて頂きます。フォロー割との併用も可能です。⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますのでご確認ください。※コメントにてお気軽にご相談ください♪※コメント無しの即購入歓迎です！！！！
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