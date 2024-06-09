大谷翔平 エンゼルス　Shohei Otani

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商品詳細
祝！大谷選手MLB2023ホームラン王 MLBAngels™ShoheiOhtaniOrnament日本未発売2023年限定品。アメリカで大人気のエンジェルス大谷翔平選手のオーナメント・フィギアです。8月下旬に購入しました。撮影のために箱を開けて、またそっと戻しました。丁寧に梱包・発送いたします。現物は画像6789です。大谷翔平 エンゼルス ボブルヘッド 2023年限定 大谷翔平HallmarkkeepsakeSHOHEIOHTANIANGELSオーナメント フィギュア ホールマークオーナメントベースボールMLBAngelsShoheiOhtaniOrnament野球 #大谷翔平#二刀流#クリスマスツリーオーナメント#MAJORLEAGUEBASEBALL#MLBPLAYERS#ANGELSジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/secretarial564216.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild852452.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln260402.html
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