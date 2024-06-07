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《YVES SAINT LAURENT》ネクタイ　ネイビー　ボタニカル　光沢感
商品番号 W51852352592
商品名

《YVES SAINT LAURENT》ネクタイ　ネイビー　ボタニカル　光沢感
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他の商品もぜひ！ご覧ください！《ブランド》YVESSAINTLAURENTイブサンローラン《アイテム》ネイビー系の生地にボタニカル柄がデザインされたネクタイになります！大剣裏にYSLロゴが大きくデザインされています！プリントになりますが特殊な染料が塗られており、ジャガード並みの光沢感があります！《商品状態》中古品になりますが、擦れ傷汚れ等の無い綺麗な状態になります！気になる部分がありましたら、お伝えください。すぐに写真追加致します！《サイズ》大剣9cm小剣4cm《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！　#ラビットフットネクタイ
http://narcologia.ru/goods/Taipei230271.html
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