《YVES SAINT LAURENT》ネクタイ　ネイビー　ボタニカル　光沢感

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商品詳細
#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他の商品もぜひ！ご覧ください！《ブランド》YVESSAINTLAURENTイブサンローラン《アイテム》ネイビー系の生地にボタニカル柄がデザインされたネクタイになります！大剣裏にYSLロゴが大きくデザインされています！プリントになりますが特殊な染料が塗られており、ジャガード並みの光沢感があります！《商品状態》中古品になりますが、擦れ傷汚れ等の無い綺麗な状態になります！気になる部分がありましたら、お伝えください。すぐに写真追加致します！《サイズ》大剣9cm小剣4cm《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！ #ラビットフットネクタイ
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http://narcologia.ru/goods/competitive203181.html
http://narcologia.ru/goods/freezer54498.html
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