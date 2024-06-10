レザーズアンドトレジャーズ三つ折り財布

レザーズアンドトレジャーズの三つ折り財布です。目立った傷はないと思います。また付属の箱などはありません、現品のみの販売となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。またあくまででも自宅保管ですのでご理解ください。



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