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80s ビンテージモーターサイクルハーレーTシャツ
商品番号 F75307727123
商品名

80s ビンテージモーターサイクルハーレーTシャツ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モーターサイクルハーレーTシャツ1980’s表記M着丈61身幅49.5肩幅43袖丈18センチOAKLANDCUSTOMEMOTORCYCLEオークランドにあるショップTシャツになります。ボディはSTEDMANUSA製50コットン50ボリになります。色はブラック状態は首元に小さなホツレがあります。その他穴などはありません。コンディションも悪くないと感じます。古着に理解がある方のみよろしくお願いします。#ralphlauren#lee#sears#jcpenny#BIGMAC#stussyxlargebeamsSHIPSunitedarrowsdigawelJUNYAWATANABE#SASAFRAS#nike#adidas#puma#ラルフローレン#ヴィンテージ#ビンテージtシャツ#levi's#リーバイス#赤耳古着#bigeused#ペンデルトン#ハリウッドランチマーケット#ジャーナルスタンダード#レミレリーフ#アーバンリサーチ#デニム#denim#ラングラーjam#パタゴニア#porter#powell#オールドスケート#コムデギャルソン#古着渋谷#denim\u0026supply#ロンハーマン#wtw#DEUS#アバクロ#ホリスター#アメリカンイーグル#surfbeachkids#HARE#メンズ#レディース#ナイキ#アディダス#タコマフジレコード#マウンテンリサーチ#サンタクルーズ#パウエル#ウエスコ#ホワイツ#ヴィバーグ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/scissoring384496.html
http://narcologia.ru/goods/stage868397.html
http://narcologia.ru/goods/freshman515056.html

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