BBCO クロコ型押　牛革　３連ベルト　検）竹内力　哀川翔　VERSACE

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素材...本革デザインクロコダイル型押カラー...ブラックサイズ...１０５cmVシネマへの衣装提供でお馴染みBBCOからクロコ型押本革ベルトの出品です。BBCOのベルトは大変人気ですぐに完売してしまうので探していた方多いのではないでしょうか？？VERSACE系のデザインですのでVERSACE・RIKITAKEUCHI好きな方は是非！！ビジネス・普段使いに大変重宝するデザインですので、是非ご検討下さい。他にも出品しております。交渉・まとめ買い等質問をお待ちしております。