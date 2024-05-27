175 【美品】 ヴィヴィアンウエストウッド ネクタイ オーブ 魚

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドVivinneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド★色銀シルバー★剣先サイズ(cm)9.2★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション美品です。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★割引についておまとめ割引として2本目以降から1本あたり200円お値引きさせていただきます(ただし、本数によっては配送料の関係でお値引きの金額を調整させていただくことがあります)。他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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http://narcologia.ru/goods/Stanford99973.html
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