ジミーチュウ名刺入れカードケース

JIMMYCHOO(ジミーチュウ)の名刺入れ(カードケース)です。ベルサイズスターデザインカードケース名刺入れ素材/レザーカラーブラック、シルバー金具サイズ横約10cm縦約6.5cmマチ約1.5cmスマホ決済がほとんど(もちろんメルペイ)で現金はあまり使わないので、カード類と免許証を入れて、小さいお財布として使用していました。お札は折れば入ります。小さいけど、しっかりブランド感があります！これからの時代にぴったりです。ユーズド品#ジミーチュウ#名刺入れ#カードケース#小サイフ#財布#おサイフ#JIMMYCHOO#黒色探し#ミニマリスト



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