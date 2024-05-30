新品　クロコダイル カイマンレザー　ネイビー　ラウンドファスナー 長財布

ご覧頂きありがとうございます!カイマンレザー本革の長財布です。大容量で使い勝手の良いラウンドファスナータイプ。カラーは、落ち着いた定番色ネイビーです。収納もたくさんで、とても使いやすい長財布です！☆サイズ☆ 約19cm×約10cm 厚さ約2.5cm外側:クロコダイル カイマンレザー:ネイビー 内側:牛革:ブラック ナイロン:ダークグレー ファスナー付きポケット×1 マルチポケット×3 カード入れ×合計8(片側4枚ずつ） ファスナーカラー:シルバー☆天然革を使用しています。革に元々の汚れや傷、 シワなどがある場合がございます。 こちらは、不良品ではございません。 ご了承下さい。☆模様の出方には個体差がございます。☆お使いのモニター環境などで実際の色味や質感が 異なって見える場合がございます。ご了承下さい。☆箱なし、簡易包装での発送です。カラー···ネイビー柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革



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