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ダ・ヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ リング内径24mm 15mm
商品番号 T44619347179
商品名

ダ・ヴィンチ ロロマクラシック 聖書サイズ リング内径24mm 15mm
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます❁⃘*.゜レイメイ藤井ダ・ヴィンチグランデロロマクラシック聖書サイズバイブルサイズグリーンリング内径24mmリング内径15mm使用感がありますので、写真でよくご確認頂いてからのご購入よろしくお願い致します。*オマケ何枚か白紙のリフィルとクリアカラーの仕切り#システム手帳#手帳#ロロマクラシック#ダヴィンチ#万年筆#fountainpen#pocketbook#聖書#バイブル
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