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未使用級　ポロラルフローレン　ベルト　クロコレザー　ロゴ型押し　黒　ユニセックス
商品番号 Q81782308390
商品名

未使用級　ポロラルフローレン　ベルト　クロコレザー　ロゴ型押し　黒　ユニセックス
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 4,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品説明ポロラルフローレンベルト　クロコレザー　本革　ロゴ型押し　シルバー金具　メンズ　レディース　ユニセックス◆カラー黒ブラック◆サイズ（cm）全長109穴までの長さ85〜95幅3◆状態著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入　100%正規品です出品一覧ページです　#SLアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました。No.
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