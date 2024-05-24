エンポリオアルマーニ　二つ折り財布　ミニ財布　黒　Y4R262 Y068E

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全商品はこちらをクリック➡#ウィニーの古着一覧◆ポイントEmporioArmani(エンポリオアルマーニ)/二つ折りミニ財布/牛皮革/Y4R262Y068E/箱付き◆状態未使用品になります。目立つ傷汚れもないので状態は良好です。画像を参考にしてください。あくまで中古品のため細かなところまで気にされる方は購入をお控えください。◆サイズW約11cm×H約9.5cm×D約2cm◆カラー黒/ブラック◆発送について送料軽減のために可能な限りコンパクトにして発送させていただきます。梱包サイズによって発送方法を変更することがあります。あらかじめご了承のうえで購入をお願いします。◆その他コメントなしで即購入OKです。交渉中でも先に購入された方の取引を優先します。専用出品や取置きは行いませんのでご了承ください。