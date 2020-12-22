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Paul Smith ネクタイ マルチカラー シルク100％ ジャガード 美品
商品番号 M20949730203
商品名

Paul Smith ネクタイ マルチカラー シルク100％ ジャガード 美品
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます。ポールスミスのカラフルな刺繍のネクタイです。光沢のある肉厚生地です。即購入OK♪・ブランドPaulSmithポールスミス・サイズ(cm)大剣幅/9.5cm・素材シルク100%・コンディションシミやほつれ等見当たりませんが、素人検品ですのでその点はご了承ください。・補足緩衝材に包んで発送します。発送方法・ゆうパケットで匿名配送します。特別の事情がない限り、24時間以内に発送いたします。保存環境・発送・保存場所にペットや喫煙者はおりません。柄・デザイン...花柄柄・デザイン...undefined
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