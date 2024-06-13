【ヴィンテージ】 JANET JACKSON WORLD TOUR TEE

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【ヴィンテージ】レア JANETJACKSONRHYTHMNATIONWORLDTOUR1990TEEジャネット ジャクソン リズムネイション ワールドツアー Tシャツ⭐初回出品時より大幅値下げさせていただいております1990年 ジャパンツアーで購入したTシャツです。なかなか見かけないレアなデザインです。未使用、自宅クリーニング済みです。右袖に小さな汚れあり(画像でご確認ください)当時物としては綺麗な状態かと思います。その他汚れやダメージの見落としがあるかもしれませんが、ヴィンテージアイテムですのでご理解くださいませ。カラー:ホワイトサイズ:L袖丈:半袖ネック:クルーネック肩幅 約47cm、 身幅 約48cm、着丈 約73cm、袖丈 約23cm素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください。ご質問がございましたら、ご購入前にコメント欄からお願いいたします値下げ交渉はご遠慮ください。現在大幅値下げ後の価格となっております。ノークレーム ノーリターンでお願いいたします。画像と商品の色味が違う場合がございます。素人保管の中古品の旨ご理解の上ご購入ください。細かい傷など気になる方はご購入をご遠慮ください。タバコ、ペット無しの自宅保管です。他にもJANETJACKSONWORLDTOUR1990で購入した商品を出品しております。是非ご覧ください→#JJ1990ジャネットジャクソンJANETJACKSONリズムネイションRHYTHMNATIONWORLDTOURTEEヴィンテージVINTAGE90sMadeInUSAUSA製#JJ1990