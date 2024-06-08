ラルフローレン　イタリア製　ブラウン　ベルト　ゴールド金具　Mサイズ

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RALPHLAUREN(ラルフローレン)イタリア製レザーベルトです。ブラウンの革にゴールドの金具が上品なお品物です(^^)金具、レザーに多少の傷がありますのでお写真でご確認ください。気にされない方にはまだまだ使っていただけます。#ママのShopのバッグ小物一覧はこちら【サイズ】最小…86cm最大…96cm幅…5cm平置きでの素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承下さい。【その他】気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。中古品に御理解の上ご購入お願いします。送料の関係で、らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便に変更させていただく場合があります。