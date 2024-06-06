NY ヤンキースキャップ MoMA Edition ブルー

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#ジャッキーMoMAChampion↑他商品あります⚠️偽物にご注意ください⚠️フェイク出品アカウントにご注意くださいメーカー:MoMANewEra商品名:ヤンキースキャップMoMAEditionサイズ:頭廻り約51～63.5cm高さ11cmつば7cmカラー:ブルー購入先:モマ[商品説明]■新品未使用未開封品になります。■1930年代からベースボールキャップを製造し続けているNewEraCapCompany（ニューエラ・キャップ・カンパニー）とMoMAのコラボレーションで誕生したNewYorkYankeesキャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNewEraロゴがあしらわれています。6枚パネルから構成される9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯の無いフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地のアジャスターベルトを採用しています。NEWERA（R)9TWENTY（TM）クロスストラップ※当商品はゆうパケットプラスまたは宅急便コンパクトでの発送になります。※NewEraステッカーは、キャップのつば部分に貼られています。※生産工場の違いにより、内側(裏地部分)の仕様が商品ごとに異なる場合がございます。不良ではございませんので、予めご了承ください。※出品画像は発送予定の同一モデルを掲載しています。※一部サイト様より画像転載させて頂いております。※海外製品のため品質基準が日本とは異なります。個体差や製品ムラなど品質を気にされる方はご購入をお控えください。