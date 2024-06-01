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80's BATMAN ムービーTシャツ
商品番号 I58856099841
商品名

80's BATMAN ムービーTシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,194 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストックの状態からワンウォッシュしました。程度は良いです。黒ボディのバットマンのTシャツは良く見ますが白ボディでビンテージのここまで程度が良いのはレアかと思います。コピーライトあり、シングルステッチ着丈73身幅45肩幅41メイドインUSAアメカジ　バンドTシャツ　タランティーノ　チーチョン　カーハートACGフェス　パンクビースティボーイズ　チャンピオン　ハードコアヘインズ　ビームスパウエル　パタゴニア
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