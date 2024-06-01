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- 80's BATMAN ムービーTシャツ
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商品詳細
デッドストックの状態からワンウォッシュしました。程度は良いです。黒ボディのバットマンのTシャツは良く見ますが白ボディでビンテージのここまで程度が良いのはレアかと思います。コピーライトあり、シングルステッチ着丈73身幅45肩幅41メイドインUSAアメカジ バンドTシャツ タランティーノ チーチョン カーハートACGフェス パンクビースティボーイズ チャンピオン ハードコアヘインズ ビームスパウエル パタゴニア
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