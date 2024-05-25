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FUNNY ファニー　象革　エレファントレザー　ライダースウォレット
商品番号 P80327992561
商品名

FUNNY ファニー　象革　エレファントレザー　ライダースウォレット
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 9,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FUNNY象革　エレファントレザーバイカーズウォレット　ロングウォレットキーホルダー　ウォレットロープサイズ本体/W/103mmH/193mmD/37mmキーホルダー/W/45mmH/95mmD/24mm8本編みレザーウォレットレーン/40cmコンチョ：シャイアン・コンチョ39mm　ホワイトメタル〈純銀メッキ/イブシ仕上げ〉仕様カードホルダーx10枚、小銭入れx1、大型ポケット(札入れ含む）x4外装　象革　エレファントレザー内装　牛革人と被りたくない方におすすめです。大変希少なエレファントレザーです。とても状態も良く、使用感少なめでこれから末永くご愛用いただけます。一式セットでお得かと思います。ボタンタイプではないので壊れる心配もないと思います。使用に伴う多少の汚れ等ございますので気になさる方は購入をお控え下さい。その他変形、破損等なく使用に問題ございません。財布形···長財布素材···本革FUNNYファニーALZUNISAADkc'sREDMOONアメカジバイカーエキゾチックエレファント象革バイカーズウォレットライダースウォレット長財布
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