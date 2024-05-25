adidas originals 新品 スニーカー ホワイト レッド 27.5

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ご覧いただきありがとうございます。✳︎プロフィールご一読お願いいたします✳︎┊adidasoriginalsアディダスオリジナルス┊タグ付き新品未使用ホワイト×レッド(エンジ)G1793927.5cmスニーカーです。ソールはもともとレトロビンテージのようなお色で2011年頃のもののようですが現在は出回りがほとんどなく希少なお品です。♥梱包/発送スニーカーのみ緩衝材を用いた梱包の上、ダンボール等に入れメルカリ便にて発送させていただきます。♥ご留意点▫️外箱は付属いたしません。▫️新品未使用の商品ですが自宅保管・個人保管であることを予めご了承いただいた上でご購入をお願いいたします。即ご購入可能です⸝⸝꙳#adidas#adidasoriginals#アディダスオリジナルス#靴#スニーカー#メンズ#レディース