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adidas originals 新品 スニーカー ホワイト レッド 27.5
商品番号 W42725944539
商品名

adidas originals 新品 スニーカー ホワイト レッド 27.5
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,302 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。✳︎プロフィールご一読お願いいたします✳︎┊adidasoriginalsアディダスオリジナルス┊タグ付き新品未使用ホワイト×レッド(エンジ)G1793927.5cmスニーカーです。ソールはもともとレトロビンテージのようなお色で2011年頃のもののようですが現在は出回りがほとんどなく希少なお品です。♥梱包/発送スニーカーのみ緩衝材を用いた梱包の上、ダンボール等に入れメルカリ便にて発送させていただきます。♥ご留意点▫️外箱は付属いたしません。▫️新品未使用の商品ですが自宅保管・個人保管であることを予めご了承いただいた上でご購入をお願いいたします。即ご購入可能です⸝⸝꙳#adidas#adidasoriginals#アディダスオリジナルス#靴#スニーカー#メンズ#レディース
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