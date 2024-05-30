ロエベ ラウンドファスナー 長財布 アナグラム リピート ブラウン

数ある中からご覧頂きありがとうございます♪気になる事がございましたらお気軽にコメントお待ちしております^^アイテムLOEWEロエベラウンドファスナーファスナージップリピートアナグラムレザーレディースメンズ長財布財布サイフ総柄ブラウン茶色○サイズタテ10cmヨコ19cmマチ2cm平置き実寸。素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。○状態多少汚れございますがまだまだご活用頂けます◎自宅保管やあくまで中古品な為、気にならない方はお買い得商品となっております^^○カラーブラウン茶色○素材レザー○付属品なし○大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です安心してお買い求め下さいませ♪○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。カラー...ブラウンカラー...ブラウン素材...フェイクレザー素人保存品です。細かな事が気になる方はご購入をお控えください。ご購入後の返品、交換、キャンセルはお受け出来ません。沖縄、北海道及び離島の場合送料が別途かかります。



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