エルメス(HERMES)ネクタイ　H型　希少品

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商品詳細
新品未使用です。貰い物です。使わないので出品します。商品については、写真を参照ください。■ブランドHERMESエルメス■カラー柄金系H柄 ■状態ホツレ なし使用感 なし型崩れ なし汚れ なし■一言コメント綺麗な状態です。箱やタグはついておりませんのでご了承ください。コンディションに関しましては、出来るだけ正確に書いてはおりますが、見落とし等ある事も御座います。商品は気になりましたら、お早めにどうぞ。#ネクタイ#ビジネス#おしゃれ#スーツ#フォーマル#ブランド#ブランドネクタイ#ヴィンテージ#パーティー#結婚式
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