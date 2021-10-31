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エルメス(HERMES)ネクタイ　H型　希少品
商品番号 U60651514342
商品名

エルメス(HERMES)ネクタイ　H型　希少品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。貰い物です。使わないので出品します。商品については、写真を参照ください。■ブランドHERMESエルメス■カラー柄金系H柄　■状態ホツレ　　なし使用感　　なし型崩れ　　なし汚れ　　　なし■一言コメント綺麗な状態です。箱やタグはついておりませんのでご了承ください。コンディションに関しましては、出来るだけ正確に書いてはおりますが、見落とし等ある事も御座います。商品は気になりましたら、お早めにどうぞ。#ネクタイ#ビジネス#おしゃれ#スーツ#フォーマル#ブランド#ブランドネクタイ#ヴィンテージ#パーティー#結婚式
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